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/ Советы по торговле с Узбекистаном дадут эксперты на 1obl.tv

Советы по торговле с Узбекистаном дадут эксперты на 1obl.tv

Любопытство бизнесменов удовлетворят южноуральские специалисты.
сегодня в 16:33
  |  Общество

Новый виток начался в отношениях Челябинской области с азиатскими республиками — Казахстанском, Кыргызстаном, Узбекистаном. Особенно интересна бизнесменам последняя страна. Главные вопросы, волнующие бизнес-сообщество, связаны с товарами, в которых заинтересованы узбекистанские партнеры, и с перспективами в развитии отношений. Узнать обо всем можно в ходе онлайн-трансляции на «Онлайн ТВ».

На вопросы ответят президент ЮУТПП Федров Дегтярев; директор Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ольга Алейникова; член Челябинской общественной организации Узбекский национальный культурный центр «Бобур» Мамуржан Кадиров; генеральный директор ООО «ТД Химпром-К» Юрий Макаренков; директор ООО ПКФ «Калибр» Иван Шумкин. — рассказала сайту «Первый областной» редактор онлайн-вещания Ольга Мешкова.

Эксперты расскажут обо всем 21 февраля в 14:00. Пресс-конференция пройдет в здании медиахолдинга ОТВ. Онлайн-трансляция доступна ЗДЕСЬ.

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