/ Экс-сотруднику МЧС за мошенничество и незаконный бизнес дали условный срок

Начальника ведомства попросили устранить все нарушения.

Экс-сотрудник регионального управления МЧС, занимавший руководящие должности, оказался мошенником и незаконным предпринимателем. Такой вердикт вынес суд, рассмотрев уголовное дело, возбужденное против Сергея Юровского. По данным следствия, с 2014 по 2016 год Юровский занимался развитием ООО «Пожарный декларант». Коммерческие и некоммерческие организации, которым нужна была оценка пожарных рисков, приходили к сотрудникам МЧС — подчиненным Юровского. По распоряжению начальника, сотрудники предлагали организациям услуги «Пожарного декларанта». Эта компания выдавала требуемые заключения. Правда они были фиктивными.

За выдачу фиктивных документов осужденным были получены средства в сумме более 12,5 миллионов рублей. Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области. В рамках расследования уголовного дела следователем СК внесено представление начальнику ГУ МЧС России по Челябинской области с требованием об устранении причин, способствовавших совершению преступления. Приговором суда Юровскому назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.



Экс-сотрудник МЧС, обвиненный по статьям «Мошенничество» и «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», также должен возместить ущерб пострадавшей стороне.