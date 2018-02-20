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/ Обучать аграрному бизнесу, документообороту и законам будут в МФЦ для предпринимателей

Обучать аграрному бизнесу, документообороту и законам будут в МФЦ для предпринимателей

Создать единый бренд поручил губернатор Челябинской области.
сегодня в 15:53
  |  Общество

«Территория бизнеса» станет единым центром для всех южноуральских бизнесменов, в том числе для предпринимателей-сельскохозяйственников. Тогда аграрии точно будут знать место, где возможно обучение ветеринарии, агрономии, ведению документооборота и бухгалтерского учета, финансов и законодательства.

Сельское хозяйство — это тот же бизнес, мы создали институт поддержки бизнеса «Территория бизнеса», нужно его развивать и в том числе предоставлять здесь услуги для аграриев. В МФЦ «Территория бизнеса» мы собрали серьезные компетенции, и в эти компетенции инвестируем. Меры государственной поддержки должны быть прозрачными и более понятными для людей. — выразил свое мнение губернатор Борис Дубровский.

Займутся созданием единого бренда «Территория бизнеса» министр сельского хозяйства Алексей Кобылин и министр экономического развития Сергей Смольников.

Деньги фонду развития малого и среднего предпринимательства предоставлены из областного бюджета. Это 37,6 миллиона рублей. Еще 69,3 миллиона пойдут из федерального. Все это позволит субсидировать развитие центра инжиниринга, предпринимательства, развивать механизм кредитования предпринимателей.

Центр микрофинансирования получит 138 миллионов рублей на выдачу не менее 200 микрозаймов предпринимателям.

Кроме того, из областного бюджета выделена субсидия агентству инвестиционного развития в размере 17,8 миллиона рублей.

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