Первый в регионе: торговая сеть «Пятёрочка» представила магазин в новой концепции

Торжественное открытие состоялось в Челябинске на проспекте Победы, 392.

Послушать 00:00

С момента последнего обновления прошло более пяти лет, за это время изменилиcь не только покупательские предпочтения, но и главные тренды рынка. Осенью этого года «Пятёрочка» представила новую концепцию торговой сети на открытии магазина в Москве. Изменения компании уже получили международное признание. Челябинцам новый формат магазинов представили 12 декабря.

Для отделки внутреннего пространства магазина были выбраны натуральные материалы, тренд на экологичность прослеживается во всех деталях: корзины и плафоны из переработанного пластика, многоразовые сумки для продуктов. Особое внимание уделено освещению и зонированию торгового зала. Улучшенная навигация позволяет быстро совершить покупки товаров первой необходимости, не углубляясь в торговый зал, остальной ассортимент представлен по периметру в соответствии со смежностью категорий.

В приоритете неизменно остались свежесть, качество и низкая цена. Теперь продукты категории «фреш» занимают больше половины зала, а товары с коротким сроком годности расположены на отдельной «фреш-арене» у входа.

Еще одна новинка — «сезонная зона» — её ассортимент обновляется раз в две недели в зависимости от времени года и предстоящих праздников.

В новой «Пятёрочке» существенно расширен ассортимент готовой продукции, которую можно взять с собой для быстрого и здорового перекуса. В центре зала гости магазина могут выпить свежевыжатый сок или ароматный кофе, а также подзарядить гаджеты. А самое главное — свежая выпечка и хлеб. Теперь в магазинах появилась собственная пекарня, которая позволила расширить ассортимент хлебобулочных изделий до 40 позиций.

В завершение шопинга покупателей порадуют кассы самообслуживания: оплатить продуктовую корзину можно без помощи сотрудников — достаточно просто поднести товар к сканеру, а после выбрать удобный тип оплаты.