Топ вопросов от жителей Западного и Пригородного назвали в территориальном отделе

Что изменилось в поселках спустя полгода после присоединения к Челябинску

В декабре исполнится год, как впервые прозвучала тема присоединения поселков Западного и Пригородного к Челябинску. Это произошло на прямой линии губернатора Алексея Текслера 11 декабря 2024 года.

«Считаю, что назрело время ставить вопрос присоединения поселка Западный и, возможно, нескольких других поселков к Челябинску. Тем более жители Западного себя воспринимают горожанами, челябинцами», — сказал тогда глава региона.

В 2025 году произошло несколько ключевых событий, связанных с присоединением. Депутаты всех уровней приняли судьбоносные решения. Город изменил свои границы. И в июле 2025 года в поселке Западном открылся территориальный отдел администрации Центрального района Челябинска.

Спустя четыре месяца работы новый орган поделился с ИА «Первое областное» темами, с которыми чаще всего обращались туда жители Западного и Пригородного.

Прежде всего, решали вопрос нехватки мест в детских садах и школах. Существующая социальная инфраструктура не успевала за быстрыми темпами заселения, и многие семьи сталкивались с трудностями при устройстве детей в образовательные учреждения.

Жителей волновала транспортная ситуация. Ежедневно они тратили значительное время на дорогу: по утрам выехать из поселков, а вечером вернуться обратно крайне сложно, длительность заторов нередко достигает полутора часов. При этом возникали вопросы и по работе общественного транспорта, особенно в поселке Пригородном.

Дополнительные сложности вызывала необходимость изменения регистрации по месту жительства для оформления мер социальной поддержки. Это увеличило поток обращений в МФЦ.

Отдельно отмечался вопрос ограниченного количества рабочих мест на территории поселков.

С тех пор многое изменилось. Главным направлением стало активное развитие социальной инфраструктуры: с 1 сентября 2025 года в Пригородном начала работу современная начальная Smart-школа, ведется проектирование еще одной школы в районе Шишкин Лес. В Западном строится новая трехэтажная школа на 1100 мест. В Пригородном работает новый детсад, может похвастать новым детским садом на 278 мест Белый Хутор. Благодаря этому дети получили доступ к качественному образованию и дошкольному обслуживанию.

В 2025 году улучшилась транспортная доступность: для жителей поселков стали доступны маршруты городского общественного транспорта, а в октябре была запущена новая дорога, соединяющая Пригородный и Западный.

Губернатор Алексей Текслер лично контролировал выполнение поручений по развитию поселков.