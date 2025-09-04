Два новых детсада начали работать в микрорайонах Пригородном и L‑Town в Челябинске

Они пока полностью обеспечивают потребности жителей новостроек

В Челябинске вместе с новыми микрорайонами растут социальные учреждения. Так, с июня принимают воспитанников детские сады в жилых комплексах «Пригородный» и «Город L‑Town». Это молодые микрорайоны, которые активно заселяют семьи. Здесь очень ждали детсады и школы.





«С июня детские сады начали принимать детей. Уже более 100 — в Пригородном, более — 60 детей в L‑Town. Коллективы в детских садах формируются, воспитатели приходят, есть руководители учреждений», — отметил вице-губернатор Станислав Мошаров.





Два новых детских сада усилили мощность дошкольного образования еще на 500 мест. Пока это закрывает потребности жителей новостроек.

Постепенно идет прием документов от родителей, а также от специалистов, которые хотят работать. Так, в Пригородном принято шесть воспитателей. Там ждут соискателей, рассматривают варианты поиска среди местных жителей.





«Здание построено по современным нормам, соответствующим всем требованиям российского законодательства. Детсад рассчитан на 278 детей. Сегодня здесь 124 ребенка. Прием детей продолжается», — рассказывает заместитель заведующего по АХЧ Татьяна Григорьева.

Садики построены по современным нормам — просторные здания с очень высокой степенью пожарной и антитеррористической защищенности. Есть большие помещения для дополнительного образования и развития дошкольников.





С нового года детсад Пригородного перейдет в ведение города в связи с присоединением микрорайона. По словам главы Сосновского района Евгения Ваганова, жители никак не почувствуют перемену, дело только в бюджете года, который должен быть завершен по плану.





Помимо уже привычных спортивных и музыкальных залов в новых детсадах есть кабинеты для физических и химических экспериментов. В L‑Town оборудован актовый зал, там вместе с родителями начали формировать Стену памяти.





«В пригороде Челябинска растет много микрорайонов. Большая потребность в детских садах в Красном Поле. Сейчас там проектируется и детский сад, и школа. Есть вопросы со школой в Долгодеревенском», — поделился частью планов глава Сосновского района.

С 2019 по 2025 год в Челябинской области построили 69 детских садов. В регионе эта работа ведется системно, создание современных условий для дошкольного образования — важный приоритет государства и области.