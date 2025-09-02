Алексей Текслер поручил достроить школу в Белом Хуторе в 2026 году

На объекте работает уже третий подрядчик

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер осмотрел стройплощадку будущей школы в микрорайоне Белый Хутор. Строительство продвигается с большой задержкой. Глава региона поручил подрядчику завершить стройку уже в 2026 году, передают с места корреспонденты ИА «Первое областное».





«Школа востребованная, поэтому, коллеги, у вас других вариантов, как в следующем году завершить стройку, — нет», — был категоричен Алексей Текслер.

Губернатор поставил задачи новому, уже третьему, подрядчику на многострадальной стройке в Белом Хуторе. Здесь не позднее декабря 2026 года должна появиться трехэтажная школа на 1100 мест.

На сегодня уровень строительной готовности объекта составляет 10,9%.





После расторжения договора с предыдущим подрядчиком (АО «Русстройкомплект», Москва) проведено обследование конструкций. В результате выявлены существенные отклонения, в связи с чем выполнен демонтаж 97 колонн (в том числе второго этажа), 220 плит перекрытий, 95 прогонов и семи диафрагм жесткости. Направлена досудебная претензия.





Сейчас строители приступили к подготовительным работам по ремонту и усилению колонн. Подрядчик заверил: все необходимое — люди, силы и средства — для завершения работ есть.

«Все есть в полном объеме. Оснастку мы сюда завезли, работаем на всех фронтах, за прежним подрядчиком произвели все необходимые демонтажные и восстановительные работы, приступаем к монтажу и работаем по всем новым решениям, которые разрабатываем совместно с ЮУ КЖСИ. И начинаем уверенно двигаться вперед».

Губернатор подчеркнул: стройку пора завершать — по срокам и так уже давно перебрали.

«На вас большая ответственность завершить стройку. К вам претензий нет — пока», — акцентировал Алексей Текслер.