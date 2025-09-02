С октября жители поселка Западного поедут в центр Челябинска по новой дороге

Шесть километров новой четырехполоски готовы уже на 80 процентов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер осмотрел сегодня ход строительства новой четырехполосной дороги, которая свяжет поселки Пригородный и Западный. Работы завершены уже на 80 процентов, сообщают корреспонденты ИА «Первое областное».





«Дорога действительно очень важная, позволит соединить поселки, вошедшие в состав Челябинска, и сильно разгрузить трафик. В целом для развития территории очень важный объект», — подчеркнул важность объекта глава региона.

Для обеспечения безопасности дорожного движения по всей длине автодороги будет установлено искусственное освещение и осевое тросовое ограждение.

Дорога разгрузит Шершневскую плотину, которая забита утром и вечером.

«Дорога новая, построенная за счет средств областного бюджета по поручению губернатора, является важной транспортной артерией, которая соединит два новых поселка, вошедших в границы города Челябинска, — Пригородный и Западный. Эта артерия даст новый импульс для жителей этих поселков, потому что на самом деле она служит неким альтернативным въездом в город Челябинск и со стороны Новоградского проспекта, и со стороны въезда через кольцо Шершни», — говорит мэр Челябинска Алексей Лошкин.

Добавим, шесть километров дороги построены с нуля.





Причем с подрядчиком заключен контракт длительного цикла — на восемь лет: проектирование, два года — строительство и потом пять лет — содержание и обслуживание.

Западному и Пригородному поселкам также добавят пассажирских автобусов.

«Сейчас в этой зоне работают маршруты 136К и 158К и дополнительно мы здесь сейчас отыграли конкурс на 95-й маршрут. Будет проведено обновление подвижного состава — добавится 39 единиц нового транспорта», — сообщил первый замминистра дорожного хозяйства и транспорта Андрей Ксензов.

Тут будут работать автобусы малого класса и большого класса.

«Полностью закроем транспортные потребности по Западному», — добавил Ксензов.

Как начиналось строительство важной артерии, читайте в отдельном материале «Первого областного».