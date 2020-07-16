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Наиболее тяжелая ситуация сложилась с продажей нелегальных сигарет — по данным аналитического агентства Nielsen, в 2019 году в Челябинске это практически каждая четвертая пачка, а ущерб для федерального бюджета
Больше всего от контрафактных товаров страдает легальная розница, заявил на круглом столе в
«В период режима повышенной готовности нелегальный рынок получил преимущество,
В результате торговли нелегальными сигаретами, контролируемой криминалом, происходит генерация преступных доходов, создаются условия для недобросовестной конкуренции, а рынок насыщается продукцией сомнительного качества и непонятного происхождения. В период режима повышенной готовности нелегальный рынок получил преимущество,
«За период с 2017 по 2019 год доля нелегальной табачной продукции в Челябинске выросла в 10 раз», — отметил Роман Трошкин, менеджер по работе с органами государственной власти JTI Россия.
Для эффективного противодействия черному рынку необходимо принять целый комплекс мер, включая ужесточение наказания за перемещение, производство и торговлю такой продукцией, обязательное уничтожение конфиската и средств производства нелегальных изделий, установление минимальной розничной цены для табачной продукции и другие действия. Практически все эти меры могут быть приняты только на федеральном уровне, а регионам необходимо активизировать деятельность
Несмотря на пробелы в законодательстве, правоохранители уже сегодня могут более эффективно бороться с контрафактом. Лариса Кузнецова, представляющая Ассоциацию компаний розничной торговли, считает, что правоохранителям стоит сменить фокус в борьбе с нелегальной торговлей.
«В настоящее время контролю подвергается
Комментируя источники попадания нелегальной продукции на рынок, замначальника Челябинской таможни по экономической деятельности Станислав Васёв отметил, что роль ведомства в контроле перемещения продукции поменялась с созданием ЕАЭС. Обязательный досмотр отменен, основную работу выполняют мобильные группы, уничтожать конфискат в ряде товарных групп не позволяет законодательство, а эффективность работы зависит также от результатов МВД и Роспотребнадзора. В таком режиме в 2018–2019 году удалось выявить более 400 тыс. пачек сигарет с отсутствующими специальными марками и более 5 тонн табака для кальяна. Несмотря на внушительные объемы в 2019 году заведено лишь 3 уголовных и 42 административных дела.
Начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Ольга Лаба дополнила картину, сообщив, что доля нелегальной пищевой продукции за прошедшее полугодие в регионе уже увеличилась по отношению к 2019 году — 5% против 3,7%, что ранее составляло 40 тонн. При этом активно продолжалась работы против продажи нелегальных сигарет и алкоголя в интернете, где ежегодно удается закрывать около 30 сайтов нарушителей.
О вреде нелегальной продукции, в первую очередь табачной, для общества рассказала Светлана Чернышова, председатель Общественного совета по проблеме подросткового курения. Большая и успешная работа, проделанная для борьбы с продажей сигарет школьникам, подрывается именно продавцами нелегальных сигарет. Так, по результатам исследования социологов, в 7 из 10 точках, продающих нелегальный табак в Челябинске, «тайный покупатель» подросток смог купить сигареты. Что характерно, точки, где продают легальные сигареты, правила чаще всего соблюдают и не отпускают свой товар детям.
Участники мероприятия со стороны бизнеса отметили необходимость поиска решения проблемы нелегальной торговли с учетом имеющихся ресурсов,
По материалам сайта tpp74.ru.