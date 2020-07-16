Челябинский бизнес просит начать системную борьбу с нелегальными сигаретами

Теневая сфера лишает прибыли честную розницу и насыщает рынок продукцией сомнительного качества.

Представители бизнес-сообщества обратились к властям Челябинской области с призывом начать системную борьбу с черным рынком контрафакта и контрабанды в ходе онлайн круглого стола «Противодействие нелегальному рынку потребительских товаров в Челябинской области: ход и перспективы работы», организованного Южно-Уральской Торгово-промышленной палатой.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась с продажей нелегальных сигарет — по данным аналитического агентства Nielsen, в 2019 году в Челябинске это практически каждая четвертая пачка, а ущерб для федерального бюджета из-за неуплаты акцизов и НДС от реализуемых в городе нелегальных сигарет составил не менее 1,3 млрд рублей за последний год. Общие потери государства от черного рынка нелегальных сигарет по всей стране, по оценке экспертов, превышают 100 млрд рублей в год и стремительно растут.

Больше всего от контрафактных товаров страдает легальная розница, заявил на круглом столе в Южно-Уральской Торгово-промышленной палате Президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов. Он оценил ущерб добросовестных ритейлеров по всей стране в десятки миллиардов рублей и тысячи рабочих мест.

«В период режима повышенной готовности нелегальный рынок получил преимущество, т. к. был готов к работе с нарушением закона, а многие легальные точки либо закрылись, либо понесли дополнительные расходы на соблюдение сантребований. От нелегального рынка особенно большие потери несут продавцы и производители обуви, одежды, игрушек, торговые точки, а также подакцизные товары — сигареты и алкоголь. Отдельная проблема последних в том, что именно стоимость сигарет и спиртного служит для потребителя критерием выбора торговой точки для покупки всей продуктовой корзины. То есть из-за недобросовестной конкуренции у честных предпринимателей снижается и общий оборот»,— рассказал Владлен Максимов.

В результате торговли нелегальными сигаретами, контролируемой криминалом, происходит генерация преступных доходов, создаются условия для недобросовестной конкуренции, а рынок насыщается продукцией сомнительного качества и непонятного происхождения. В период режима повышенной готовности нелегальный рынок получил преимущество, т. к. был готов к работе с нарушением закона, а многие легальные точки были закрыты. Более того, власти снизили число проверочных мероприятий из-за эпидемиологических ограничений.

«За период с 2017 по 2019 год доля нелегальной табачной продукции в Челябинске выросла в 10 раз», — отметил Роман Трошкин, менеджер по работе с органами государственной власти JTI Россия.

Для эффективного противодействия черному рынку необходимо принять целый комплекс мер, включая ужесточение наказания за перемещение, производство и торговлю такой продукцией, обязательное уничтожение конфиската и средств производства нелегальных изделий, установление минимальной розничной цены для табачной продукции и другие действия. Практически все эти меры могут быть приняты только на федеральном уровне, а регионам необходимо активизировать деятельность контрольно-надзорных и правоохранительных органов для обеспечения эффективного пересечения распространения нелегальной табачной продукции.

Несмотря на пробелы в законодательстве, правоохранители уже сегодня могут более эффективно бороться с контрафактом. Лариса Кузнецова, представляющая Ассоциацию компаний розничной торговли, считает, что правоохранителям стоит сменить фокус в борьбе с нелегальной торговлей.

«В настоящее время контролю подвергается где-то 5–10% производителей и ритейлеров. Большая часть из этих участников рынка — это добросовестные участники. Нужно акцентировать работу в направлении борьбы с черным рынком, принять радикальные силовые меры и ужесточить максимальную ответственность», — подчеркнула Лариса Кузнецова.

Комментируя источники попадания нелегальной продукции на рынок, замначальника Челябинской таможни по экономической деятельности Станислав Васёв отметил, что роль ведомства в контроле перемещения продукции поменялась с созданием ЕАЭС. Обязательный досмотр отменен, основную работу выполняют мобильные группы, уничтожать конфискат в ряде товарных групп не позволяет законодательство, а эффективность работы зависит также от результатов МВД и Роспотребнадзора. В таком режиме в 2018–2019 году удалось выявить более 400 тыс. пачек сигарет с отсутствующими специальными марками и более 5 тонн табака для кальяна. Несмотря на внушительные объемы в 2019 году заведено лишь 3 уголовных и 42 административных дела.

Начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Ольга Лаба дополнила картину, сообщив, что доля нелегальной пищевой продукции за прошедшее полугодие в регионе уже увеличилась по отношению к 2019 году — 5% против 3,7%, что ранее составляло 40 тонн. При этом активно продолжалась работы против продажи нелегальных сигарет и алкоголя в интернете, где ежегодно удается закрывать около 30 сайтов нарушителей.

О вреде нелегальной продукции, в первую очередь табачной, для общества рассказала Светлана Чернышова, председатель Общественного совета по проблеме подросткового курения. Большая и успешная работа, проделанная для борьбы с продажей сигарет школьникам, подрывается именно продавцами нелегальных сигарет. Так, по результатам исследования социологов, в 7 из 10 точках, продающих нелегальный табак в Челябинске, «тайный покупатель» подросток смог купить сигареты. Что характерно, точки, где продают легальные сигареты, правила чаще всего соблюдают и не отпускают свой товар детям.

Участники мероприятия со стороны бизнеса отметили необходимость поиска решения проблемы нелегальной торговли с учетом имеющихся ресурсов, т. к. данные правоохранителей по выявлению незаконной торговли зачастую не соразмерны масштабам проблемы, которые видны самим предпринимателям. Органам власти было предложено создавать межведомственные рабочие группы и определять порядок совместной работы, направленный как на борьбу с производством и поставкой в Челябинскую область нелегальной продукции, так и с ее оборотом в рознице, а также поддерживать федеральные инициативы, направленные на борьбу с теневым сектором в торговле потребительскими товарами.

По материалам сайта tpp74.ru.