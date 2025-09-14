ТОП-7 фактов о Челябинске-Танкограде

Вспоминаем подвиг южноуральцев в самые разные годы

День танкиста — лучший повод вспомнить историю доблестного Танкограда и подвиг южноуральцев в годы Великой Отечественной войны. Знаете ли вы, кто дал Челябинску второе имя «Танкоград»? К 14 сентября в День танкиста мы собрали самые любопытные сведения о танках, танкистках и рекордах города.

Челябинск назвали Танкоградом в 1942 году

«Танкоград — вот название, которое справедливо присвоить этому работающему день и ночь огромному рабочему поселку. Здесь все живет и дышит одним желанием — побольше дать фронту грозных машин... Грохоча и лязгая они движутся по улицам Танкограда. Башни их достигают высоты вторых этажей домов. Дрожат дома, дребезжат стекла, в окнах появляются люди, провожающие сияющим, радостным взглядом новые боевые машины», — так писал советский писатель Игорь Никулин о Челябинске.

Он находился в Челябинске в 1942 году в эвакуации и продолжал писать для советской пропаганды. Название «Танкоград» по отношению к Челябинску появилось в газете «Известия» в октябре 1942 года. Подробности этой истории — в нашем проекте «80 малоизвестных фактов о Великой Отечественной войне».

Испытателем тяжелых танков была женщина

Единственная женщина испытатель танков в Наркомтанкопроме СССР Антонина Киселёва родилась в Челябинске в многодетной семье работника железной дороги.







Она поступила работать на опытный завод она под командование главного конструктора Жозефа Котина. По свидетельствам современников, легендарный генерал, чьим именем сегодня названа одна из улиц челябинской столицы, относился к ней с особым почтением. В должности техника-испытателя Антонина способствовала внедрению всей экспериментальной и серийной техники, созданной в Танкограде, включая тяжёлые танки прорыва ИС-1 и ИС-2.

Танки «Челябинские колхозники» участвовали в разгроме немцев под Сталинградом







После этого Иосиф Сталин выразил братский привет и благодарность колхозникам Челябинской области за сбор средств на постройку это танковой колонны. На производство боевых машин направили 90 миллионов рублей! ЧТЗ построил 150 танков. О том, как боец, уроженец Челябинской области, рассказал о героическом сражении под Сталинградом 2 февраля, можно прочитать здесь.

Челябинский танкист стал прототипом Василия Теркина

Александр Твардовский собирал образ Василия Теркина с разных солдат. Литературный герой был смелым, простым и душевным. Есть версия, что многие качества Теркина поэт описал с челябинского танкиста Василия Архипова, дважды Героя Советского Союза.





Твардовский был командирован в штаб бригады Архипова. Писатель был хорошо знаком с жизнью и боевым опытом танкистов под командованием Архипова. Их так и называли — «архиповцы».

О челябинском командире Василии Архипове Александр Твардовский написал отдельное произведение. Оно так и называется: «Майор Василий Архипов». Подвиг челябинского танкиста описан здесь.

Первые танки из Челябинска модернизировали в три недели

Когда первые танки вышли из эвакуированного в Челябинск Кировского завода на фронт, стали поступать сообщения об их поломке. В октябре 1941 года об этом доложили Иосифу Сталину. А он, в свою очередь, вызвал в себе все руководство завода. Тогда главный конструктор Яков Гольдштейн предположил, что сталь, используемая в литых траках тяжелых танков, негодна. Тогда ММК приступил к разработке новой стали, которая бы выдержала тяжёлые танки. На выработку первой годной стали дали всего три недели. ММК освоил производство в указанный срок.

«Черные ножи»

Знаменитое танковое формирование — Уральский Добровольческий Танковый Корпус был полностью создан и укомплектован за счет уральцев. В его ряды вступили 110 тысяч добровольцев. Каждому бойцу вручали нож из воронёной стали, изготовленный в Златоусте. Враги прозвали корпус «Дивизией черных ножей».

Подробнее о подвигах уральцев —здесь.



Челябинские танки приняли участие в Параде Победы

7 сентября 1945 года у Бранденбургских ворот в Берлине состоялся парад Победы союзных войск во Второй мировой войне. Среди боевых машин по столице поверженной Германии прошли танки ИС-3, выпущенные Челябинским Кировским заводом. Наши боевые машины произвели большое впечатление на союзников из США, Англии и Франции. Позднее американский военный журнал назвал ИС-3 «выдающимся» и «одним из наиболее мощных в мире». Челябинский танк на Родине впервые показали на военном параде 1 мая 1946 года в Москве.