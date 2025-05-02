Александр Твардовский использовал образ челябинского танкиста в «Василии Теркине»

Пути русского поэта и командира танковой бригады из Южного Урала не раз пересекались во время Великой Отечественной войны

Образ Василия Теркина, легендарного героя поэмы Александра Твардовского, стал собирательным, воплощающим лучшие качества советского солдата. В нем отразились черты реальных людей, с которыми Твардовский встречался на фронте. Среди них особое место занимает Василий Архипов, дважды Герой Советского Союза, челябинский танкист, генерал-полковник танковых войск.

Твардовский был военным корреспондентом, а Архипов — командиром 53-й гвардейской танковой бригады. По свидетельствам внучки Василия Архипова, которые приводит сайт «Аргаяш Медиа», их пути пересекались.

Твардовский был командирован в штаб бригады Архипова. Писатель был хорошо знаком с жизнью и боевым опытом танкистов под командованием Архипова. Их так и называли — «архиповцы». Военный корреспондент познал все испытания военной жизни вместе с солдатами.

О челябинском командире Василии Архипове Александр Твардовский написал отдельное произведение. Оно так и называется: «Майор Василий Архипов». Там описан один из подвигов уральца — как при боях в городе П. архиповские наземные танки уходили последними по дну реки, на глубине 2-3 метра. Вся техника успела переправиться, мост был взорван. Немцы уже потирали руки, собираясь завладеть оставшейся техникой. И тогда майор Архипов придумал вот что.

«Он приказал разведать реку, найти брод с твердым дном.

И произошло то, что не предусмотрено ни уставом, ни какими-либо техническими нормами и во что трудно было бы поверить, если бы это не стало фактом.

Обыкновенные наземные танки форсировали реку на глубине двух-трех метров. Машина капитана Богачева, развив высшую скорость, первой вошла в реку и, мощным конусом раздвигая воду, без остановок достигла другого берега. За ней, как бы в ее кильватере, пошла другая, третья, четвертая... Ошеломленные немцы даже прекратили огонь, и машины благополучно достигли противоположного берега.

В одном из этих танков переехал реку командир танкистов Василий Архипов» (А. Твардовский, «Майор Василий Архипов»)

Книга Анатолия Белозерцева «Повесть о русском генерале», основанная на воспоминаниях самого Архипова, позволяет проследить его боевой путь и обнаружить параллели с судьбой Василия Теркина.

Архипов, человек из простой крестьянской семьи, уроженец Аргаяшского района Челябинской области, прошел путь от пастуха до командующего танковой бригадой, не раз проявляя исключительное мужество и находчивость. Его действия в бою часто отличались нестандартностью и смелостью.

Еще один из ярких примеров — разгрузка танковой бригады Архипова под Сталинградом. Вместо того, чтобы рисковать, оставив танки на открытых железнодорожных платформах под угрозой авианалета, Архипов принял решение о внеплановой разгрузке прямо в степи. Танки «прыгали» с платформ на насыпь, затем рассредоточивались по балкам. Так в истории Великой Отечественной войны появились «прыгающие танки Архипова». Случай свидетельствует о его быстром умении принимать решения в экстремальных условиях, о нестандартном мышлении, типичном для Теркина.

Множество эпизодов из жизни Архипова, его характер, мужество и находчивость, несомненно, вдохновляли Твардовского при создании своего бессмертного произведения. В Теркине воплотились лучшие черты многих советских солдат, и среди них заметно присутствие характера и подвигов челябинского танкиста Василия Архипова.

Василий Архипов был награжден двумя Золотыми Звездами Героя Советского Союза, тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, пятью орденами Красного Знамени, орденом Кутузова II степени, орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды и многочисленными медалями СССР.



Внучка героя приехала в село Губернское, где установлен бюст Василию Архипову. Фото «Аргаяш Медиа»

Память о дважды Герое Советского Союза Василии Архипове, уроженце села Губернское Аргаяшского района Челябинской области, бережно хранится на его родине. В селе Губернском, где он родился, установлен бронзовый бюст. В знак признания заслуг Василия Архипова и в честь юбилея Победы в 2015 году в местном парке был установлен танк на постаменте. Имя Василия Сергеевича Архипова также носят улицы в Озерске и самом селе Губернском, напоминая жителям региона о выдающемся земляке-герое Великой Отечественной войны, сообщает сайт «Герои страны».

30 лет назад, 2 мая 1995 г. в центре Смоленска был открыт памятник знаменитому русскому поэту Александру Твардовскому и его всемирно известному литературному герою Василию Теркину.





Кстати, есть еще нити, связывающие Александра Твардовского с Челябинской областью. В годы Великой Отечественной войны он работал вместе с писателем из Магнитогорска Александром Лозневым. Журналисты публиковались в газете Западного фронта «Красноармейская правда», редакция располагалась в Смоленске.



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