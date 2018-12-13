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/ Тайный Санта приехал в Челябинск на оленях, чтобы дарить подарки

Тайный Санта приехал в Челябинск на оленях, чтобы дарить подарки

Шанс на презент от иностранного зимнего волшебника появляется только во время хоккейных матчей.
сегодня в 08:06
  |  Общество

Новогодняя акция «Тайный Санта» от телеканала ОТВ и хоккейного клуба «Трактор» в самом разгаре. Ее участников ждут лучшие подарки от зимнего волшебника. Санта рассказал, что ехал из самой Лапландии, чтобы лично вручить презенты челябинцам. Пришлось преодолеть 3,5 тысячи километров на оленях.

Я приготовил подарки зрителям ОТВ, любителям хоккея. Чтобы их получить, нужно не только выучить стихи, но и оставить заявку на сайте 1obl.ru. Новый год — время волшебства, я целый год собирал подарки, и самые приятные из всего ассортимента мы подарим. К сожалению, сани не безграничные, и подарки вручим тем из зрителей, кого выберут мои помощники. 30 декабря мы разыграем все в ледовой арене «Трактор». — рассказал Санта в студии «Нашего утра».

Напомним, Все фанаты «черно-белых», преданные зрители ОТВ и читатели сайта «Первый областной» получают шанс выиграть новогодние подарки. Для этого им нужно лишь заполнить заявку на арене (если матч не выездной) и опустить в специальный барабан. Тем, кто не может присутствовать на игре, дают альтернативную возможность: заполнить электронную заявку ниже. Делается это во время игр «Трактора». Ближайший матч состоится в понедельник 17 декабря. «Черно-белые» выйдут против «Нефтехимика».

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Комментарии

Макар
09:16, 13.12.2018
Может, всё-таки, Дед Мороз?

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