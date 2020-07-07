Тонущую женщину спасли матросы на пляже в Челябинске

Инцидент произошёл в месте, разрешенном для купания.

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В Челябинске на пляже «Смолинский» спасатели вытащили из воды тонущую 54-летнюю женщину. Матросы обнаружили её в зоне буйков при наблюдении за акваторией сегодня, 7 июля. Несчастный случай произошел в месте, разрешенном для купания.



«Она не могла себя удержать на поверхности воды. Её голова периодически погружалась под воду и все признаки свидетельствовали о том, что она тонет»,— сообщил сайту «Первый областной» начальник спасательного поста Андрей Шумовский.

Матросы оперативно отреагировали на происшествие. Они вытащили женщину из воды, вплавь транспортировали на берег, где ей оказали первую помощь. Обращение к медикам пострадавшей не понадобилось.

Напомним, более трагично закончились купания подростков в Еманжелинске. В понедельник, 6 июля, компания детей ушла плавать на карьер возле завода «Сигнал», где не было организовано место для плавания. В итоге один из отдыхающих, 9-летний мальчик, утонул. Сейчас по факту происшествия проверку проводит региональный следственный комитет.