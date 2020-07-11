Количество оборудованных пляжей увеличится в Челябинской области

Уже в этом году в регионе на 17 пляжей стало больше.

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Жаркие выходные выдались на этой неделе в Челябинской области. И, конечно же, большинство южноуральцев отправится на отдых поближе к водоёмам. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер написал на своей странице в социальной сети Instagram о том, какие места для отдыха следует выбирать.

«Выбирайте безопасные для отдыха места. На разрешенных пляжах обязательно дежурят спасатели. Берегите детей, не отпускайте их плавать одних»,— написал губернатор.

А разрешённых мест для отдыха в Челябинской области немало. Например, в Челябинске можно отправиться на оборудованные пляжи, расположенные на Шершнёвском водохранилище, Первом озере, озере Смолино. В Озёрске можно поплавать в озёрах Иртяш и Акакуль. Полный список пляжей можно посмотреть здесь.

Кроме того, недавно в Челябинске на Шершнёвском водохранилище открыли новый бесплатный муниципальный пляж. Всего, по словам главы региона, в этом году в области запустили 5 новых пляжей и открыли 12 тех, которые не работали в прошлом году.

«Занимаемся и благоустройством мест отдыха. Это только начало. В следующем году увеличим в регионе количество современных комфортных пляжей. Они появятся в каждом муниципалитете»,— сообщил губернатор.

И пожелал южноуральцам хороших выходных.

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