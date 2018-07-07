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/ Челябинских автомобилистов загонят в тоннели

Челябинских автомобилистов загонят в тоннели

Сотрудники ГИБДД выявляют нарушителей.
сегодня в 15:17
  |  Общество

Профилактическое мероприятие «Туннель» проводят сотрудники ГИБДД в разных частях Челябинска. Так под пристальный досмотр попадают не выборочные автомобили, а целые вереницы транспортных средств. Водителей и их документы массово проверяют сотрудники автоинспекции.

Целью мероприятия является выявление грубых нарушений правил дорожного движения, таких как управление в состоянии алкогольного опьянения, без водительского удостоверения. Также акцент делается на выявление нарушений правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. — сообщил начальник отдела пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по Челябинску Андрей Шерстобитов.

Акция уже стала традиционной и проводится на постоянной основе. «Тоннель» зарекомендовал себя как действенный способ борьбы с нарушителями.

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