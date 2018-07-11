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/ Сервис поминутной аренды автомобилей начал работать в Челябинске

Сервис поминутной аренды автомобилей начал работать в Челябинске

Южноуральцам и гостям города предлагают на выбор 25 брендированных иномарок.
вчера в 15:45
  |  Общество

Внедорожники с наклейками заметили сегодня челябинцы в центре города. Они принадлежат каршеринговой компании, накануне запустившей бизнес в южноуральской столице. Сейчас в автопарке 25 машин, и каждую из них можно взять напрокат. 

В приложении уже зарегистрировались больше тысячи клиентов, жители Челябинска и Екатеринбурга. Машины, которые они могут арендовать, предоставил автосалон, являющийся официальным дилером марки «Лифан». Автомобили с кондиционером, и в такие жаркие дни это очень актуально. Он заправлены, все чистые. Это оптимальный вариант для перемещения по городу. — рассказал радио «Business FM Челябинск» операционный директор сервиса Георгий Мартюшов.

Сегодня для поездки по Челябинску действуют два тарифа. Разница в цене — рубль поминутной оплаты. Если сравнивать с поездкой в такси, каршеринг получается выгоднее на десяток рублей. Кроме того, машину можно арендовать на сутки. Это гораздо удобнее, особенно если предстоит колесить целый день по всем районам города.

Отметим, что после использования машину оставляют на специальной площадке. Сейчас они есть в центре города, но по мере роста популярности сервиса каршеринговые стоянки организуют в других районах. Данная услуга уже стала популярной в больших городах. 

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