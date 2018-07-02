/ Производившему амфетамин сотруднику ГИБДД и его подельнику дали 17 лет на двоих

Жена экс-инспектора не согласна с приговором.

Состоялось оглашение приговора экс-сотруднику ГИБДД, которого поймали на производстве, хранении и распространении амфетамина. Его признали виновным по нескольким пунктам статьи 228 УК РФ — незаконное обращение с наркотическими веществами. Кроме того, суд усмотрел вину подельника.

После оглашения приговора к экс-сотруднику ГИБДД бросилась жена, рыдая, однако сопровождавшие мужчину полицейские не позволили ей обниматься с осужденным. Экс-сотруднику дали 11 лет в колонии строгого режима, подельнику — 6 лет. — сообщил сайту «Первый областной» корреспондент с места происшествия.

Напомним, челябинские полицейские 27 сентября 2017 года задержали своего коллегу из Госавтоинспекции. Сотрудник ГИБДД на съемной квартире в Ленинском районе производил и хранил опасное наркотическое вещество — амфетамин. Доказательством этого стали 2 грамма наркотика, обнаруженные у автоинспектора, оборудование и ингредиенты для его производства. У задержанного есть жена и два ребенка: 1 и 3 года.