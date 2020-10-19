Информацию об «отравленных» масках распространяют в мессенджерах

В полиции просят не верить этим сообщениям.

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На телефоны россиян стали приходить сообщения с информацией о волонтерах, которые ходят по квартирам и раздают маски. Неизвестные утверждают, что средства индивидуальной защиты пропитывают наркотическим веществом.

В текстах, распространяемых через мессенджеры, говорится, что после примерки такой маски человек теряет сознание, после чего его грабят. В полиции эту информацию опровергли и посоветовали жителям регионов быть бдительными.

«Распространяемое „сообщение“ имеет все признаки фейка: нет ссылки на источник информации; конкретного указания населенного пункта, где это происходило; в сообщении присутствует просьба о распространении, так как основная цель таких сообщений — посеять панику», — пояснили в пресс-службе МВД РФ.

Напомним, за распространение в СМИ и интернете недостоверной информации, создающей угрозу вреда жизни и здоровью, имуществу, а также угрозу массового нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность. Нарушителям грозят штрафы в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

Достоверную информацию можно получить у официальных источников, от рассылок в чатах лучше отказаться.