Только треть пассажиров экстренно севшего самолета прибыли в Симферополь

Авиаперевозчик отправил людей двумя рейсами.

72 пассажира с борта «Уральских авиалиний», который пришлось посадить в поле, добрались до Крыма. Семь человек вылетели первым самолетом из аэропорта Жуковского вместе с ручной кладью, остальной их багаж был отправлен следующим рейсом. Еще 65 пассажиров отправились из аэропорта Домодедово через час после вылета первой группы.

«Остальные пассажиры отказались от дальнейшего перелета, им будет оформлен возврат денежных средств в полном объеме, а также выплачены компенсации», — заявили в авиакомпании.

Также для пассажиров, которые оставили свою ручную кладь на борту злополучного самолета, будет создана специальная страница на сайте авиакомпании для оформления возврата багажа. Получить забытые вещи можно будет в камере хранения в аэропорту Жуковский по документам.

Напомним, что вчера утром борт «Уральский авиалиний», вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь, из-за поломки двигателя совершил экстренную посадку неподалеку от деревни Рыбинское Московской области. По предварительной информации, 74 человека получили легкие травмы и ушибы.