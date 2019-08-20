Рейс из Магнитогорска в Анталью снова перенесли

Туристы ждут вылета из Челябинской области с четырех утра.

Магнитогорские туристы снова ждут вылета в Анталью. Рейс перенесли на час. Об этом сообщили в аэропорту Магнитогорска.

Самолет B739 авиакомпании «AZUR air» должен был вылететь на курорт еще в четыре утра, но по техническим причинам рейс перенесли на 15:00. Авиакомпания предоставила за свой счет отель для пассажиров, которым это потребовалось. Туристы провели в ожидании больше 11 часов. После рейс снова перенесли на час. Сейчас завершается посадка на рейс.

«Неполадку устранили, борт готов к вылету», — сообщили в авиакомпании.

Напомним, что перенести рейс решили из-за сработавшего датчика открытия люка. Вылет отложили, чтобы проверить воздушное судно.