Что должны предоставить туристам, которые застряли в аэропорту

Разберемся, что еще могут требовать туристы, застрявшие в аэропорту.

В связи с задержкой рейса в Магнитогорске редакция сайта «Первый областной» решила разобраться, на что могут рассчитывать туристы, застрявшие в аэропорту. Обо всех нюансах рассказала Людмила Мосина, руководитель ассоциации туристических организаций.

«При задержке самолета по техническим или погодным причинам авиакомпания должна предоставить следующие услуги: после двух часов всех туристов должны напоить водой, после четырех часов уже обязаны накормить. Через шесть часов представители авиакомпании должны разместить пассажиров в зале матери и дитя, а после шести уже разместить в гостинице», — пояснила Людмила Мосина.

Напомним, что 20 августа в четыре утра магнитогрские туристы должны были улететь в Анаталью, но рейс задержали на 12 часов. В самолете сработал датчик открытия люка. Рейс перенесли, чтобы проверить воздушное судно.