Самолет «Уральских авиалиний», севший в кукурузном поле, подготовлен к эвакуации

Об этом сообщили в авиакомпании.

Следователи и комиссия Межгосударственного авиационного комитета завершили работу на месте аварийной посадки борта. Теперь с воздушным судном работают инженеры и авиатехники «Уральских авиалиний».

«Воздушное судно полностью подготовлено к эвакуации: топливо удалено, элементы систем, содержащие давление жидкостей и газов, такие как гидроаккумуляторы, пожарные баллоны, кислородные баллоны разряжены или сняты», — сообщили в авиакомпании.

С самолета сняли все ценные блоки и двигатели. С сегодняшнего дня борт начнут разрезать гидравлическими ножницами и вывозить с поля частями. Их утилизируют. Использовать элементы в будущем не планируется, добавили в авиакомпании. Завершить работу планируется до понедельника.

Напомним, борт, вылетевший из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь 15 августа, совершил экстренное приземление сразу после взлета. В двигатели попали птицы. Судно посадили в кукурузном поле. Все пассажиры и члены экипажа остались живы.