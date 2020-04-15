Только для погребения открыты кладбища в Челябинской области

На пасхальной неделе верующих призывают поминать усопших из дома.

Послушать 00:00

Для верующих Челябинской области будет организована онлайн-трансляции пасхальной церемонии. Это будет сделано для того, чтобы не допустить массового скопления людей в церквях во время режима самоизоляции.



Данное решение было принято властями региона совместно с епархией области. Глава региона Алексей Текслер напомнил о призыве Митрополита Григория к верующим о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции, а также рассказал, что для верующих будет организована трансляция церемонии на телевидении.

«Мы понимаем, как важна духовная опора в это время, поэтому принято решение, что мы организуем пасхальное богослужение онлайн на телевидение и в интернете, это касается и пасхальной службы Свято-симеоновского кафедрального собора в Челябинске, а также других наших муниципалитетов, трансляция будет организована на местных каналах», — сказал Алексей Текслер.

Затронул губернатор и вопрос функционирования кладбищ во время режима самоизоляции. Алексей Текслер напомнил, что в текущих условиях они работают только на погребение. Также глава региона подчеркнул, что на данный момент у светской власти нет возможности полностью закрыть церкви для посещения, однако правительство и митрополия совместными усилиями работают над тем, чтобы верующие жители региона оставались дома.

Отметим, что трансляцию богослужения проведёт медиахолдинг ОТВ. Оно будет показано в эфире нашего телеканала, а также на канале ОТР и на сайте 1obl. tv в воскресенье, 19 апреля.