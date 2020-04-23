Митрополит призвал южноуральцев отказаться от посещения кладбищ и храмов в Радоницу

Помянуть усопших в родительский день просят у себя дома.

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Митрополит Челябинский и Миасский Григорий обратился к верующим с просьбой отказаться от посещения кладбищ и храмов в родительский день. Связано это с ростом заболевших коронавирусом в Челябинской области и в России. Радоницу, когда православные поминают усопших родных и близких, все знают с детства, но в этом году ее просят провести дома.

«На девятый день после Пасхи мы привыкли молиться на заупокойных богослужениях в храмах и посещать могилы своих усопших близких, делясь с ними радостью о Воскресшем Господе. Но в этом году, к большому сожалению, всем нам придется изменить своим устоявшимся многолетним традициям. Каждый из нас может заразиться и стать переносчиком коронавирусной инфекции, распространение которой в последние недели приняло масштабы эпидемии. Поэтому прошу вас в день Радоницы, 28 апреля, как и во все другие дни до окончания периода самоизоляции, отказаться от посещения храма, молиться дома и не ходить на кладбище», — обратился митрополит.

Церкви и храмы продолжают работать, но христиан просят отказаться от их посещения. Заказать молитвы за здравие и за упокой можно по телефону или в интернете, заполнив специальную форму. это позволит избежать риска заражения как самих прихожан, так и священнослужителей. Митрополит Челябинский и Миасский также добавил, что от того, что порядок на могилах будет наведен после снятия ограничительных мер, а молитва за усопших будет произнесена в стенах дома, а не в храме, души умерших ущерблены не будут.