Челябинскую область ждет масштабная модернизация водоочистных сооружений

Часть объектов уже входят в федеральный проект «Чистая вода».

В Челябинской области состоится масштабная модернизация водоочистных сооружений. Работы начнут проводить после того, как завершится процесс инвентаризации инфраструктурных объектов и оценки затрат. Об этом сообщил глава Челябинской области Алексей Текслер.



Завершим строительство Долгобродского канала. Дополнительные 120 миллионов кубометров чистой воды в год придут в Шершневское водохранилище для всех жителей Челябинска и городов-спутников, а это полтора миллиона человек. Для улучшения экологической обстановки будет осуществлена рекультивация Коркинского разреза, реконструкция коллектора на реке Игуменка, очистка берегов реки Миасс, строительство обводного канала для реки Сак-Елга вокруг Карабаша и целый ряд других мероприятий. — рассказал глава региона.

Часть объектов будет модернизирована за счет областного бюджета и инвесторов. Некоторые объекты уже вошли в федеральную программу «Чистая вода» и будут восстановлены за счет федерального бюджета.

