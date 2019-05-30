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/ 8 свалок рекультивируют в Челябинской области в ближайшее время

8 свалок рекультивируют в Челябинской области в ближайшее время

Кроме того, в работу запустят мусоросортировочные комплексы.
сегодня в 12:32
  |  Общество

О ликвидации свалок в Магнитогорске, Озерске, Троицке, Златоусте, Верхнем Уфалее, Карталинском и Аргаяшском районах заявил Алексей Текслер. Глава региона отметил, что работу начнут в ближайшее время. Кроме того, в 2019 году запустят мусоросортировочные комплексы в Карабаше, Снежинске и Сатке. Делается все, чтобы в регионе не повторился мусорный коллапс.

Свалка в Челябинске закрыта. Скоро начнётся рекультивация, итогом которой должен стать «зеленый холм». До 2021 года на эти цели регион получит три миллиарда рублей из федерального бюджета. До конца этого года начнут работать новые мусоросортировочные комплексы. Также предлагаю в ближайшее время принять региональный закон «О раздельном сборе отходов», стимулирующий такую деятельность. — сказал Алексей Текслер.

Тему затронули во время выступления Алексея Текслера в Заксобрании Челябинской области. Он обозначил основные направления работы региона на ближайшие годы.

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