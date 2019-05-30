/ Развития сельских и городских территорий потребовал от глав муниципалитетов Алексей Текслер

Задачу по благоустройству руководитель региона поручил решить до осени следующего года.

Благоустройство города и села назвал ключевым запросом для современного человека глава Челябинской области Алексей Текслер. Руководитель региона потребовал утверждения пятилетних программ благоустройства для всех муниципалитетов с населением более тысячи человек во время своего обращения к Законодательному собранию, которое состоялось сегодня, 30 мая. Также Алексей Текслер призвал для начала привести в порядок подходы к местам важного социального назначения.

Причем они будут сформированы непосредственно с участием жителей. Там, где мы живём, должно быть чисто, опрятно, комфортно. Зимой должен быть убран снег на тротуарах и во внутриквартальных проездах. Летом — сделано озеленение. Круглый год обеспечена уборка и поддержание порядка на общественных пространствах. Простая, понятная всем задача, но она не решается годами. Мной уже были озвучены в этих стенах меры по выделению дополнительных средств на эти цели. Для начала давайте приведем в порядок все подходы и подъезды к школам, детским садам, больницам, поликлиникам и ФАПам. — сказал Алексей Текслер.

Алексей Текслер подчеркнул, что уже отдал соответствующее поручения. А также поставил главам срок выполнения задачи — сентябрь следующего года.

Напомним, сегодня, 30 мая, руководитель Челябинской области выступил с посланием к Законодательному собранию. Алексей Текслер озвучил перед депутатами задачи по решению экономических, социальных и культурных вопросов.