Алексей Текслер подвёл итоги визита в Коркинский район

Глава региона выделил проблемные и положительные моменты развития муниципалитета.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвёл итоги «Большой инспекции» в Коркинский район. Глава региона выделил проблемные точки муниципалитета и подчеркнул положительные моменты в развитии территории.



Так, по словам губернатора, одной из основных проблем стало водоснабжение. Также Алексей Текслер обеспокоен развитием медицины в Коркинском районе. Именно с этим вопросом к губернатору чаще всего обращались жители.

«Проблема с водоснабжением, старый аварийный водовод. Принципиальное решение принято, будем делать новый объект и эту ситуацию исправим. Большое количество вопросов было по больнице, я сейчас отдельно провёл телефонный разговор — совещание с министром здравоохранения региона. Те проблемы, которые жители сказали, сейчас проанализируем, что здесь не хватает, какие проблемы есть, чем сможем помочь — обязательно поможем. Здесь я удивился, какое количество вопросов по медицине задавали, их было больше всего»,— заявил Алексей Текслер.

При этом глава региона подчеркнул и положительные стороны в развитии Коркинского района. Губернатор особенно подчеркнул развитие спортивных объектов на территории. Один из таких примеров — стройка лыжной базы, которая уже в следующем году должна стать точкой притяжения не только для коркинцев, но и для жителей ближайших территорий.

«Есть чем заниматься, проблем много, но шаг за шагом, работая каждый день эти проблемы можно решить, я не первый раз приезжаю в Коркино, когда будет следующая поездка будем подводить итоги, не просто планы обсуждать. Видим, что процесс идёт, но уже будут какие-то конкретные результаты в виде дорог, инженерной, коммунальной инфраструктуры, в виде новых объектов, реализацию которых мы сегодня увидели. Уверен, что у района, как и всех наших территорий отличные перспективы, если каждый день этими проблемами заниматься»,— добавил губернатор.

Руководству района Алексей Текслер поручил отслеживать качество выполненных ремонтов. Отмечается, что чем длиннее гарантийный срок, тем лучше должно быть асфальтовое покрытие. Также со следующего года в обязательном порядке в план реконструкций будут включаться дороги частного сектора.

«Готовьте заявку на следующий год, сейчас как раз идет формирование бюджета, нужно ремонтировать дороги в частном секторе, а не только на центральных улицах»,— дал поручение глава региона.

Отметим, что Алексей Текслер посетил Коркино в рамках своей «Большой инспекции». Глава региона побывал на площадках «Стальпром» и «Уралкран», обсудил проблему дефицита кадров и проверил ход ремонтных работ, связывающей поселок Первомайский с федеральной трассой.