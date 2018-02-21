/ Вопросы Коркинского разреза и Челябинской свалки решат в 2018 году

«Начнут решаться задачи, копившиеся многие десятилетия».

Подводя итоги 2017 года, Борис Дубровский подробно остановился на теме экологии. Он сказал, что экологическая направленность ушедшего года была важной для региона. Поэтому работа в этом направлении обязательно будет продолжена. Среди главных задач на текущий период времени — работа с Коркинским разрезом и свалкой в Челябинске.

Год экологии формально закончился, но практическая работа в этой сфере продолжается. В 2018 году начнут решаться задачи, копившиеся многие десятилетия. Это, прежде всего, рекультивация Коркинского разреза и Челябинской городской свалки. Продолжим работать над созданием промышленной отрасли в сфере обращения и переработки отходов. Охрана окружающей среды остается ключевым приоритетом на среднесрочную перспективу. Это социально значимая задача, которая касается здоровья, самочувствия, комфорта большинства южноуральцев. Поэтому эту работу будем усиливать, с учетом начала промышленного роста в регионе. — сообщил Борис Дубровский.



Напомним, на выступлении перед депутатами Заксобрания Борис Дубровский поднял несколько важных тем. В том числе социальную тревогу, которой начали поддаваться жители Челябинской области. Губернатор уверил: настроение не оправдано. Регион остается привлекательным, он развивается, а власть всегда готова к диалогу, на который протестующие, однако, не идут. Также Борис Дубровский поговорил о формировании инфраструктурного «наследия». Губернатор напомнил: все, что делается в городах сейчас, должно быть востребовано и полезно в будущем.