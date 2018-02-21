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/ Вопросы Коркинского разреза и Челябинской свалки решат в 2018 году

Вопросы Коркинского разреза и Челябинской свалки решат в 2018 году

«Начнут решаться задачи, копившиеся многие десятилетия».
сегодня в 13:21
  |  Общество

Подводя итоги 2017 года, Борис Дубровский подробно остановился на теме экологии. Он сказал, что экологическая направленность ушедшего года была важной для региона. Поэтому работа в этом направлении обязательно будет продолжена. Среди главных задач на текущий период времени — работа с Коркинским разрезом и свалкой в Челябинске.

Год экологии формально закончился, но практическая работа в этой сфере продолжается. В 2018 году начнут решаться задачи, копившиеся многие десятилетия. Это, прежде всего, рекультивация Коркинского разреза и Челябинской городской свалки. Продолжим работать над созданием промышленной отрасли в сфере обращения и переработки отходов. Охрана окружающей среды остается ключевым приоритетом на среднесрочную перспективу. Это социально значимая задача, которая касается здоровья, самочувствия, комфорта большинства южноуральцев. Поэтому эту работу будем усиливать, с учетом начала промышленного роста в регионе. — сообщил Борис Дубровский.

Напомним, на выступлении перед депутатами Заксобрания Борис Дубровский поднял несколько важных тем. В том числе социальную тревогу, которой начали поддаваться жители Челябинской области. Губернатор уверил: настроение не оправдано. Регион остается привлекательным, он развивается, а власть всегда готова к диалогу, на который протестующие, однако, не идут. Также Борис Дубровский поговорил о формировании инфраструктурного «наследия». Губернатор напомнил: все, что делается в городах сейчас, должно быть востребовано и полезно в будущем.

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Комментарии

Коренной челябинец
22:17, 21.02.2018
Губернатор. пожалуйста, поясните населению подробнее: во-первых, о демографии - арифметическая численность в городе увеличивается за счет рождаемости титульного населения или за счет миграции из соседних регионов и стран СНГ (простите за аббревиатуру); во-вторых, какие именно улучшения экологии наблюдаются в городе; в-третьих, какие именно успехи в переносе челябинской свалки с территории города на территорию Полетаево (в перспективе: не только воздух, но и воду в Шершнях отравят через реки Биргильда и Миасс); в-четвертых, "рекультивация" Коркинского разреза с помощью отходов Томинского ГОКа - насколько это сопоставимо с последствиями/"следом" аварии на "Маяке"; в-пятых, способны ли нынешние власти завершить хотя-бы дорожные проекты челябинца Юревича. Остальное без комментариев.

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