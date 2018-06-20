/ Городская свалка в Челябинске прекратит работу 1 июля

Альтернативный полигон уже начал принимать отходы.

С 1 июля челябинская свалка прекратит свою работу после 70 лет существования. Полигон перестанет принимать отходы от представителей коммерческих структур и жителей северо-запада города. Теперь для сбора мусора используют центр под деревней Чишма в Сосновском районе. Крайний срок работы городской свалки — 1 сентября. Сейчас площадку готовят в поэтапной рекультивации. Впоследствии на территории площадью 80 гектаров планируют разбить сквер.

Если этот проект будет одобрен, то понадобится отсыпка бортов, строительство газоотведения, очистки и другие работы по дальнейшей рекультивации городской свалки. — рассказал сайту «Первый областной» член общественной палаты России в комиссии по экологии Феликс Панов.

Напомним, ранее представители Южного Урала посетили саратовский Энгельс. Там уже функционирует современный мусороперерабатывающий комплекс. Там поделились опытом работы, показали схемы сбора, обработки и захоронения бытовых отходов.