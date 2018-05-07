/ Всю территорию Челябинской области закрепили за регоператорами по обращению с отходами

Последним оператора выбрали в Горном кластере.

Челябинская область теперь переходит на новый формат работы с отходами. Каждый кластер получил своего регоператора. Последним закрепили территорию Горного кластера, объединяющего Саткинский, Усть-Катавский, Ашинский, Катав-Ивановский районы и ЗАТО Трехгорный. Ответственным за эту территорию стал МУП «Комритсервис», базирующийся в Сатке. Он победил по условиям конкурсного отбора.

С сегодняшнего дня в Челябинской области формирование новой системы обращения с коммунальными отходами переходит на новый этап — у нас выбраны все регоператоры во всех пяти кластерах. Теперь вопросы, связанные с утилизацией отходов, будут решать не муниципальные власти, не каждый район по-своему, а региональные операторы по установленным нормативам с централизованным контролем качества и оплатой этой услуги. Задача регоператора: аккумулировать средства населения за вывоз мусора, выбрать подрядчиков, наладить потоки вывоза, обработки и захоронения ТКО и контролировать качество их работы. Как только новая схема работы будет налажена и станет функционировать правильно, выиграют все: и жители, и организации, которые работают на этом рынке, и власть.

— прокомментировала и. о. министра экологии региона Яна Куприкова.

Отметим, что регоператору предстоит реконструкция полигона ТКО в Сатке и полигона захоронения в Трехгорном. Также необходимо согласовать тариф на сбор, транспортировку и сортировку мусора, его обезвреживание и захоронение. В итоге уже 1 января 2019 года Челябинская область должна перейти на новую систему обращения с отходами.

Напомним, что в других кластерах регоператором является ООО «Центр коммунального сервиса». В Южном кластере уже определен тариф, который составляет 87,5 рублей с человека для жителей многоквартирных домов, жители частных домов будут платить 67,75 рублей. Для Челябинского кластера тариф будет выше, потому что его территория больше.