/ Новый рейс в Сочи запустят из Челябинска

Направление анонсировала авиакомпания «Нордавиа».

Этим летом из челябинского аэропорта можно будет улететь в Сочи сразу с 6 разными авиакомпаниями. 5 из них уже осуществляют прямые перелеты. Новый рейс добавится 31 июля. Челябинцам поможет добраться на юг России авиакомпания «Нордавиа — региональные авиалинии».

Перелеты из международного аэропорта Челябинск будут выполняться один раз в неделю. — пояснили в воздушной гавани.

Добраться до черноморского побережья новым рейсом можно будет только по вторникам. Пассажиров разместят в воздушных судах семейства Boing — 737, рассчитанных на перевозку в комфортном салоне экономического класса. Вылеты запланированы в 6:05.

Такой перелет обойдется от 7930 рублей в одну сторону. Время в полете в Сочи составит 3 часа 25 минут.

В июне авиакомпания «Ижавиа» также начала осуществлять перевозки пассажиров по южному направлению на комфортабельном самолете Як-42Д. Стоимость билета в Сочи из Челябинска стартует от 7 тысяч 700 рублей.