/ Власти выбрали подрядчика на строительство нового аэропорта в Челябинске

Аэровокзал и аэродром будут возводиться одновременно.

На совещании рабочей группы по подготовке к саммиту ШОС во главе с губернатором Борисом Дубровским стало известно о ходе реконструкции аэропорта. Определен подрядчик, сейчас завершаются необходимые процедуры. Сроки сдачи проекта сдвигать не намерены, аэропорт должен появиться к 2019 году.

На днях мы подписали договор с ООО «Лимакмаращстрой» — это известная генподрядная организация в мире. На счету у компании несколько крупных объектов, построенных в России. В Волгограде они недавно сдали объект, они же строили аэропорт «Платов» в Ростове, кроме того, компания имеет реализованные проекты в странах Европы, а также в ОАЭ. Поэтому мы абсолютно уверены в генподрядчике. Уже начата подготовка строительной площадки, в ближайшее время мы заложим первый камень в строительство аэровокзала. — рассказал генеральный директор АО «Челябинское авиапредприятие» Юрий Коньков.

Напомним, эксперты Главгосэкспертизы вынесли положительное заключение проекту первой очереди. Он включает в себя решения по реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы с целью обеспечения эксплуатации Boeing 767, Airbus-321.