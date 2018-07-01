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/ Южноуральский аэропорт готовится принять первых пассажиров рейса Харбин-Челябинск

Южноуральский аэропорт готовится принять первых пассажиров рейса Харбин-Челябинск

Запуск прямого авиасообщения назначен на 4 июля.
сегодня в 13:51
  |  Общество
4 июля откроется прямое авиасообщение с китайским Харбином. Улететь из Челябинска на север соседней республики можно за 6 часов. Также маршрут будет связан с российской столицей. Перелеты будут осуществляться один раз в неделю — по средам, бортом авиакомпании «Уральские авиалинии».

Южноуральцы активно ездят в Китай. Это направление востребовано и нужно. Все определяется транспортной схемой. Можно прилететь в Харбин, сесть на скоростной поезд и уехать дальше. Обратно, из Китая на Южный Урал, ездят реже. — рассказал радио «Business FM Челябинск» директор турбюро «Сусанин» Анатолий Гуревич.

Напомним, Южный Урал активно развивает сотрудничество с Китайской народной Республикой. Ряд мер, предпринятых губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, позволил укрепить деловые отношения. Сейчас Южный Урал готовится к проведению Конференции по промышленному и научно-техническому сотрудничеству Челябинской области и провинции Хэйлунцзян. Гостями этого мероприятия станет 120 представителей бизнеса из Китая. 18 сентября начнется IV Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса.

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