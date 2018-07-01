/ Южноуральский аэропорт готовится принять первых пассажиров рейса Харбин-Челябинск

Южноуральцы активно ездят в Китай. Это направление востребовано и нужно. Все определяется транспортной схемой. Можно прилететь в Харбин, сесть на скоростной поезд и уехать дальше. Обратно, из Китая на Южный Урал, ездят реже. — рассказал радио «Business FM Челябинск» директор турбюро «Сусанин» Анатолий Гуревич.
Напомним, Южный Урал активно развивает сотрудничество с Китайской народной Республикой. Ряд мер, предпринятых губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, позволил укрепить деловые отношения. Сейчас Южный Урал готовится к проведению Конференции по промышленному и научно-техническому сотрудничеству Челябинской области и провинции Хэйлунцзян. Гостями этого мероприятия станет 120 представителей бизнеса из Китая. 18 сентября начнется IV Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса.