/ Ледовый городок своими руками мастерят жители Нязепетровского района

Инициативная группа делает ледовые скульптуры по мотивам «Трех поросят».

После того, как в Нязепетровском районе несколько лет не строили ледовый городок, жители решили взять инициативу в свои руки. Так, группа неравнодушных южноуральцев получила разрешение у главы города на строительство, после чего работа закипела.

Городок решено было сделать по мотивам сказки «Три поросенка». За неделю организаторы собрали средства жителей, готовых помогать в постройке. После — около 20 из них вырезали изо льда, красили и оформляли элементы городка.

Помочь в строительстве мог любой желающий, как финансово, так и физически. Так, свою помощь предложили и предприятия города. Однако большую часть местные жители сделали своими руками.

Детям нужно, чтобы был городок. Если построят горки, фигуры, мы будем приходить сюда с друзьями. — рассказала Полина Зеленкина, юная жительница Нязепетровска.

Пока строительство городка еще не завершилось, но некоторые поросята и даже волк уже готовы. Помимо горок и фигур, в городке будет и лабиринт казаков. В ночное время конструкция будет подсвечиваться гирляндой.