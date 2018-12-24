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/ Ледовый городок своими руками мастерят жители Нязепетровского района

Ледовый городок своими руками мастерят жители Нязепетровского района

Инициативная группа делает ледовые скульптуры по мотивам «Трех поросят».
сегодня в 16:35
  |  Общество

После того, как в Нязепетровском районе несколько лет не строили ледовый городок, жители решили взять инициативу в свои руки. Так, группа неравнодушных южноуральцев получила разрешение у главы города на строительство, после чего работа закипела.

Городок решено было сделать по мотивам сказки «Три поросенка». За неделю организаторы собрали средства жителей, готовых помогать в постройке. После — около 20 из них вырезали изо льда, красили и оформляли элементы городка.

Помочь в строительстве мог любой желающий, как финансово, так и физически. Так, свою помощь предложили и предприятия города. Однако большую часть местные жители сделали своими руками.

Детям нужно, чтобы был городок. Если построят горки, фигуры, мы будем приходить сюда с друзьями. — рассказала Полина Зеленкина, юная жительница Нязепетровска.

Пока строительство городка еще не завершилось, но некоторые поросята и даже волк уже готовы. Помимо горок и фигур, в городке будет и лабиринт казаков. В ночное время конструкция будет подсвечиваться гирляндой.

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