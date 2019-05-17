/ Переулок Наперстков открывают в Челябинской области возле швейной фабрики

Он будет первой улицей в Копейске, чье название связано с легкой промышленностью.

Переулок Наперстков торжественно открывается в Копейске. Он получил свое название по одноименному музею, принадлежащему местной швейной фабрике. В музее хранится больше 2 тысяч экспонатов, их количество постоянно растет. В экспозиции наперстки из бивня мамонта, рога северного оленья, расписанные под гжель и хохлому, с изображениями известных людей.

Коллекционирует наперстки директор группы предприятий «Копейская швейная фабрика» Владимир Малиновский. Именно благодаря его увлечению безымянный переулок в Копейске наконец получил название. Начало переулка будет обозначено барельефом с изображением наперстка, который изготовит Копейский политехнический колледж.

Силами ребят колледжа, обучающихся по профессии сварщик, под руководством мастеров производственного обучения Кузнецова и Кавызина эта памятная доска будет приготовлена. — сообщила сайту «Первый областной» заместитель директора по учебно-воспитательной работе Копейского политехнического колледжа имени Хохрякова Валентина Почкайло.

Отметим, что переулок Наперстков очень маленький, но открытие его будет масштабным. Его сопроводят флешмобом, участники которого выстроятся в большой наперсток. Кроме того, переулок Наперстков станет первой улицей в Копейске, название которой связано с легкой промышленностью.