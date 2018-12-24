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/ Ледовый городок открылся в центре Челябинска

Ледовый городок открылся в центре Челябинска

В этом году он посвящен театру.
сегодня в 19:49
  |  Общество

Главная елка города открылась сегодня, 24 декабря. В этом году тематика ледового городка на площади Революции посвящена театру. Теперь центр Челябинска украшают не только Дед Мороз и Снегурочка, но и Буратино, Мальвина, Арлекин и многие другие сказочные персонажи.

Как рассказал временно исполняющий обязанности главы Челябинска Владимир Елистратов, он остался доволен и постройкой, и сроками выполнения работы.

Очень рад, что жители Челябинска все каникулы встретят в очень хорошем настроении. Я приходил сюда, на этот городок, с внуками и в прошлом, и в позапрошлом году. Надеюсь, что и в этом году будет также. — рассказал Владимир Елистратов.

Остались довольны ледовым городком и горожане.

Ледовый городок очень понравился, мы покатались на всех горках. Все очень здорово, спасибо организаторам. — рассказала одна из жительниц Челябинска.

До какого времени проработает ледовый городок — пока неизвестно. Это зависит от погодных условий. Однако Владимир Елистратов сказал, что если будет возможность продлить срок жизни построек, то это обязательно будет сделано.

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