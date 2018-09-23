/ Экстренное совещание по устранению мусорного коллапса состоялось в Челябинске

К вывозу ТБО подключаются операторы из других регионов.





Растущие в челябинских дворах свалки стали причиной экстренного совещания, которое сегодня, 23 сентября, возглавил глава города Евгений Тефтелев. В местной администрации ситуацию назвали предчрезвычайной. Начальник управления информационной политики Владимир Сафонов сообщает, что на подмогу челябинским перевозчикам привлечены коллеги из Екатеринбурга и Кургана. Несколько дополнительных машин ожидаются из Саратова и иных регионов. Деньги на ликвидацию свалок выделены из резервного фонда.



Все перевозчики сейчас продолжают вывозить мусор, кроме ООО «ГорЭкоЦентр+». В их ведении находятся десятки контейнерных площадок. Их количество мы сейчас уточняем. Ведутся переговоры с перевозчиками из других городов. – комментирует ситуацию сайту 1obl.ru начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

Напомним, что на прошлой неделе ООО «ГорЭкоЦентр+» прекратило свою деятельность.



По всем остальным перевозчикам, которые контролируются МУП «ГорЭкоЦентр», мы налаживаем работу вместе с подрядной организацией. Я думаю, в течение недели мы перейдем к регулярному вывозу ТКО с контейнерных площадок. — пояснил сайту Telefakt.ru первый заместитель главы города Юрий Параничев.

Подробная и самая свежая информация по решению глобальной городской проблемы прозвучит в понедельник, 23 сентября, на аппаратном совещании главы Челябинска. Вы можете первыми узнать о том, как будут дальше развиваться события. Прямая трансляция начнется в 9:00 на 1obl.tv, а также во всех группах соцсетей сайта «Первый областной».