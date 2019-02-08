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/ 12 миллиардов выделят на поддержку регоператоров ТКО

12 миллиардов выделят на поддержку регоператоров ТКО

В первые полгода Минприроды прогнозирует проблему взаимодействия с плательщиками.
сегодня в 18:25
  |  Общество

С 1 января в России действует новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Занимаются вывозом, сортировкой и утилизацией мусора регоператоры. Чтобы финансово обезопасить их в начале работы, в Минприроды решили выделить 12 миллиардов рублей. По планам ведомства, каждому региону направят сумму по потребностям. Проблемы могут возникнуть, считают эксперты, из-за массовых отказов россиян оплачивать новую услугу. На адаптацию населения закладывают полгода.

В настоящее время сложно оценить платежную дисциплину и убытки операторов, отметили эксперты. Согласно их прогнозам, доля неуплаченных платежей в России составит не более 15%. Специалисты опасаются нецелевого расходования бюджетных средств. По их словам, сведения об объемах образования ТКО и потребителях не всегда соответствуют действительности. — сообщают «Известия».

Напомним, что до апреля 2019 года все регионы должны перейти на новую систему. Челябинская область сделала это в числе первых. Кластеры сформировали в 2018 году, тогда же установили новые тарифы.

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