/ Водителей мусоровозов, оставшихся без заработка, приглашает к себе будущий регоператор

Вакансии открыты на текущую работу.

Жертвами мусорного коллапса стали не только жители Челябинска, чьи дворы переполнены мусором, но и водители мусоровозов. Организации, в которых они работали, разорвали договор с МУП «ГорЭкоЦентр», тем самым оставив своих сотрудников без работы. Им на помощь пришло ООО «ЦКС», в следующем году приступающее к работе на территории Челябинска в качестве регоператора. Организация открыла вакансии для водителей мусоровозов, ранее сотрудничавших с «ГорЭкоЦентром».

К воскресенью планируется вывести 35 единиц специализированной техники и полностью взять ситуацию с мусором под контроль. Сложность заключается в том, что к работе приступили в авральных условиях, при которых у водителей мусоровозов, командированных на работу из Магнитогорска, Карабаша и Миасса не было возможности досконально изучить маршруты следования, что не позволяет добиваться 100% эффективности. Но с сегодняшнего дня уже начат набор водителей, причем на работу в «ЦКС» приглашают водителей из подрядных организаций, которые из-за сложившейся ситуации оказались без работы. — сообщил сайту «Первый областной» директор ООО «ЦКС» Алексей Бубнов.

Напомним, что ЦКС также занимается заменой мусорных контейнеров на современные. Таких нужно больше тысячи.