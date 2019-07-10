Покалеченного тигренка спасли зоозащитники

Тигренка Гектора доставили в столицу Южного Урала из Оренбургской области.

Тигренок, пострадавший в Оренбургской области, доставлен в Челябинск. Об этом сообщил зоозащитник Карен Даллакян в своем Facebook.

Напомним, 6 июля в Оренбургской области из передвижного зоопарка пытались похитить Гектора, котенка уссурийского тигра. 20-летний вор схватил тигренка за лапки, тем самым повредив их. За что он вскоре поплатился, потому что тигрица, заметив злоумышленника, резко набросилась на него и укусом сломала ему руку и разорвала плечо. Вор был госпитализирован.

После инцидента работники зоопарка стали консультироваться с Кареном Даллакяном, и позднее было решено перевезти тигрёнка в Челябинск для дальнейшего лечения.

Сейчас Гектор уже может вставать на ноги и немного идти. По словам зоозащитника, полноценное лечение начнется после того, как тигренок привыкнет к новой обстановке и отрыву от мамы.