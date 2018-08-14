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Как бургер, брошь и ленточка могут спасти жизни?

18 августа на Театральной площади пройдет благотворительный фестиваль «10 Добрых Дел», который полюбился всем жителям города.
сегодня в 17:02
  |  Общество

6 лет подряд в Челябинске проходит большой благотворительный фестиваль «10 Добрых Дел», в этом году сменивший площадку на самый центр города, Театральную площадь. Организаторы ожидают, что мероприятие станет стартом помощи благотворительным фондам среди всех жителей города.

18 августа на Театральной площади пройдет благотворительный фестиваль «10 Добрых Дел», который полюбился всем жителям города. Причина во многом кроется в уникальности мероприятия. Оно включило в себя и знакомство с некоммерческими фондами-участниками, и активности на площадке от партнеров, и концертную программу, и даже награждение лауреатов памятными статуэтками.

В этом году 26 благотворительных фондов представят на площадке свою деятельность, среди них как обладатели премии прошлых лет, так и новые участники. Благодаря этому, в первую очередь, программа получается насыщенной. На одном краю проходят мастер-классы, в другом месте можно погладить животных и сфотографировать с пони, на сцене выступают талантливые участники фондов.

Тем временем в другой части площади партнеры организуют фитнес-зону с танцевальными, спортивными мастер-классами и антигравити-йогой — направление, буквально поднимающее привычные упражнения на новый уровень. Эти практики доступны каждому и дарят новые впечатления и незабываемые эмоции не только новичкам, но и мастерам. После физических нагрузок можно будет вкусно перекусить в гриль-зоне бургерами, сэндвичами и авторскими десертами от шеф-повара ресторана, а освежиться можно будет лимонадами с различным вкусом.


Параллельно все восемь часов на сцене и возле нее будут проходить танцевальные, вокальные и фьюжн-номера. Зрители не останутся в стороне, выступающие и волонтеры активно привлекают подпевать или принять участие во флешмобах. Хэдлайнером фестиваля станет группа «Братья Грим» с их добрым и знакомым каждому репертуаром: «Ресницы», «Кустурица», «Лето в Нирване».

Все собранные в ходе фестиваля денежные средства разделят в равных долях между собой фонды-лауреаты премии. Экспертная комиссия, в состав которой вошли представители администрации города и области, специалисты в сфере благотворительности, социального развития и краудфандинга, к тому моменту определит 10 будущих обладателей гранта.

Как бы это жестоко не звучало, но я призываю людей не подавать милостыню на улице. Отследить поток этих наличных невозможно. Цель нашего проекта заключается не столько в сборе денег, сколько в развитии культуры благотворительности в обществе в такой веселой, праздничной атмосфере. Приходите на фестиваль, узнайте информацию о фондах, познакомьтесь с их волонтерами и, конечно, хорошо проведите время с друзьями и семьей! — отмечает Арсен Унанян, организатор и идейный вдохновитель фестиваля.

Организаторы приглашают всех жителей Челябинска поддержать своих «соседей» — возможно, те, кто нуждается в нашей помощи находятся очень близко, но мы не всегда об этом знаем. «10 Добрых Дел» — уникальный шанс помочь благотворительным фондам и отлично провести время всей семьей!

Приходите 18 августа с 14:00 до 22:00 на Театральную площадь (перед Театром драмы имени Наума Орлова) и примите участие в самом добром фестивале города!

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