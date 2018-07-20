/ «Гелендваген» от Тимати добрался до Южного Урала

Новый владелец мощного внедорожника поделился снимком на фоне городской стелы.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

20 июля на Южный Урал приехал «Гелендваген», выигранный жителем Троицка в розыгрыше от Тимати. Молодой человек вместе с другом перегнал иномарку из столицы, а фото разместил в соцсетях. По мнению подписчиков южноуральского счастливчика, это первая машина такой марки в городе.

Вот и вернулись в любимый город. Всем здравствуйте. — написал на своей странице Алексей Черменев.

Отметим, что на момент публикации материала связаться с молодым человеком не удалось.

Публикация от Алексей Черменев (@lextrk707) 19 Июл 2018 в 4:06 PDT

Отношение к выигрышу среди пользователей социальных сетей остается неоднозначным. Некоторые советуют оставить статусную машину себе, а некоторые сомневаются в материальном достатке победителя. Они считают, что будет рациональнее продать «Мерседес» и приобрести другую машину.