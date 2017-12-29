/ «Тигр» из Еманжелинска попался на неуплате алиментов во время торговли елками

Пока он прятался от приставов, долг перед сыном вырос до 175 тысяч рублей.

Необычного неплательщика алиментов задержали южноуральские приставы в канун Нового года. Поймали неплательщика на елочном базаре, где тот торговал елками. Продавец был облачен в костюм тигра, с удовольствием фотографировался с маленькими детьми, родители которых покупали новогоднее дерево. По таким фотографиям должник и был вычислен.

Поездка на елочный базар поначалу показалась безрезультатной: вместо нужного «тигра» на точке стоял совершенно другой человек, но он оказался очень отзывчивым и открытым товарищем, с улыбкой сообщив, что «Серега вот-вот подъедет, уже в пути». И действительно, Серега подъехал, улыбаясь, быстро вошел в образ, приняв звериное обличье, и тут-то пристав, предъявив удостоверение, рассказала, что она, собственно, не за елкой пришла, тут охота посерьезнее. Тигр погрустнел, сказав лишь, что он так и думал, что рано или поздно его найдут. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе судебных приставов.

«Тигр» должен своему сыну 175 тысяч рублей. Неуплату он объяснил отсутствием постоянной работы и личного имущества. До погашения задолженности мужчине заблокировали водительские права, а за «прятки» от приставов назначили 50 часов исправительных работ. Если алиментщик откажется выполнять и эти требования, ему грозит административный арест, а затем и уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».