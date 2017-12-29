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/ «Тигр» из Еманжелинска попался на неуплате алиментов во время торговли елками

«Тигр» из Еманжелинска попался на неуплате алиментов во время торговли елками

Пока он прятался от приставов, долг перед сыном вырос до 175 тысяч рублей.
сегодня в 14:16
  |  Общество

Необычного неплательщика алиментов задержали южноуральские приставы в канун Нового года. Поймали неплательщика на елочном базаре, где тот торговал елками. Продавец был облачен в костюм тигра, с удовольствием фотографировался с маленькими детьми, родители которых покупали новогоднее дерево. По таким фотографиям должник и был вычислен.

Поездка на елочный базар поначалу показалась безрезультатной: вместо нужного «тигра» на точке стоял совершенно другой человек, но он оказался очень отзывчивым и открытым товарищем, с улыбкой сообщив, что «Серега вот-вот подъедет, уже в пути». И действительно, Серега подъехал, улыбаясь, быстро вошел в образ, приняв звериное обличье, и тут-то пристав, предъявив удостоверение, рассказала, что она, собственно, не за елкой пришла, тут охота посерьезнее. Тигр погрустнел, сказав лишь, что он так и думал, что рано или поздно его найдут. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе судебных приставов.

«Тигр» должен своему сыну 175 тысяч рублей. Неуплату он объяснил отсутствием постоянной работы и личного имущества. До погашения задолженности мужчине заблокировали водительские права, а за «прятки» от приставов назначили 50 часов исправительных работ. Если алиментщик откажется выполнять и эти требования, ему грозит административный арест, а затем и уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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