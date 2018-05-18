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Многодетную мать отправили в колонию в Челябинской области

Женщина не платила алименты, несмотря на решение суда.
сегодня в 12:49
  |  Общество

41-летняя жительница Троицка шесть месяцев проведет в колонии. Такое наказание женщина получила за неуплату алиментов. Она задолжала 580 тысяч рублей.

Ее старший сын и дочь уже достигли совершеннолетия, а младший 14-летний мальчик воспитывается в детском доме. При этом родительских прав женщину не лишали. С 2013 года она должна была платить алименты, но пренебрегала этой обязанностью. В связи с этим она неоднократно становилось фигуранткой уголовных и административных дел.

В ноябре 2016 года Ч. была привлечена к административной ответственности за неуплату алиментов суд назначил ей полгода исправительных работ. Однако на путь исправления Ч. не встала, в связи с чем в мае 2017 года она была осуждена уже по уголовной статье. А через два месяца — в июле 2017 года последовал второй приговор по этой же статье, поскольку за все это время с момента привлечения к административной ответственности ребенку не было направлено ни копейки. По совокупности наказания окончательно ей было назначены исправительные работы сроком один год. — пояснили в УФССП по Челябинской области.

Выплачивать деньги осужденная так и не начала. Дознавателем Троицкого отдела судебных приставов возбуждено третье уголовное дело. Женщина признала свою вину. Суд назначил ей в качестве наказания с учетом неотбытых ранее исправительных работ шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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