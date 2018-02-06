/ На дегустацию блинов приглашают челябинцев

Любой желающий может стать участником или судьей конкурса «Лучший масленичный блин».

Свои блинные шедевры продемонстрируют хозяйки со всей области в субботу, 17 февраля, в преддверии проводов зимы. Гуляния пройдут в горсаду имени Пушкина. Оценивать кулинарные творения будут как эксперты, так и просто участники мероприятия. Так, примерить на себя роль судьи и продегустировать блины сможет любой челябинец.



Конкурс проводим пятый раз, своего рода юбилей. Он всегда вызывает большой интерес, и количество конкурсантов растет. В прошлом году заявилось 84 участников, думаю, в этот раз будет не меньше. Уже сейчас откликнулись и прислали заявки из Коркино, Копейска, Кунашакского района. — сообщила сайту «Первый областной» директор областного Дома дружбы Юлия Лапидус.

Победить можно будет в шести номинациях: за семейный рецепт, за самый вкусный блин с начинкой, за целое блюдо, приготовленное из блинов, и за оформление стола.



Отдельного победителя выберут зрители: отдать свой голос на лучшего кулинара можно будет, отведав блины.

