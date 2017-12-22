/ Журналист ОТВ стал победителем федерального конкурса «В гармонии с природой»

Артур Ишпулатов разбирался, как спасти карабашскую реку Сак-Елга и озеро Аргази.

Подводя итоги года, федеральное министерство природных ресурсов огласило результаты конкурса «В гармонии с природой». Журналистам предлагали рассказать, как человек взаимодействует с окружающим миром. Номинаций было семь, в том числе «Проблемы экологии», где решил попробовать свои силы корреспондент программы «Время новостей. Итоги» Артур Ишпулатов. Он занял первое место с сюжетом о карабашской реке Сак-Елга.

Сейчас река течет через знаменитые «карабашские отвалы». И оттуда несет всю «таблицу Менделеева» в единственный питьевой источник Челябинска — озеро Аргази. Я проанализировал масштаб бедствия и возможные варианты решения проблемы вместе с экспертом. Это моя первая победа в конкурсе для сотрудников СМИ — и сразу на федеральном уровне. — рассказал сайту «Первый областной» Артур Ишпулатов.

Федеральное министерство экологии наградило Артура Ишпулатова дипломом с подписью министра Сергея Донского, а также книгой «Памятники заповедных территорий России».



Итоги конкурса были подведены на форуме «ЭкоТех 2017» в Москве. На мероприятии обсуждали экологические проблемы территорий и пути их решения.