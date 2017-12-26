/ Зайчик, елочка и малыш Санта-Клаус победили в конкурсе костюмов «Детство новогоднее»

Все участники получили призы от медиахолдинга ОТВ и право зажечь главную елку Челябинска.

Конкурс для южноуральских малышей и их креативных родителей «Детство новогоднее», проходивший на сайте «Первый областной», завершился 25 декабря. В нем участвовали 64 ребенка, наряженных в карнавальные костюмы. Были взрослые ребята, сами выбиравшие себе образ, целые семьи, а также малыши до года. За каждого посетители сайта могли отдать свой голос.

Поставить лайк за конкретного ребенка было непросто, ведь все ребята такие милые. Каждый костюм интересен. Цыпленок, гусар, Красная Шапочка, белочка, елочка и даже полицейский. Все костюмы очень оригинальные. Сложно было голосовать, поэтому я решил отдать по одному лайку за каждого участника. — поделился пользователь сайта «Первый областной».

Всех участников 25 декабря пригласили на площадь Революции. Они участвовали в торжественном открытии ледового городка, зажжении главной елки города и во всей праздничной программе. Затем каждому участнику вручили сладкий приз от медиахолдинга ОТВ, а победителям — подарки от партнеров. Призы вручались только в официальный день награждения.



Лидеры голосования:

Первое место заняла Василиса Короткова из Челябинска, представившая костюм зайчика. 2339 голосов.

Второй лидер народного голосования — Софья Иштулова из Челябинска. 2242 человека отдали свой голос за костюм елочки.

Третий финалист — Арина Согрина из Кусы. За фотографию шестимесячной малышки в образе Санта-Клауса проголосовали 2121 человек.