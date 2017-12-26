Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
58.2 -0.12 69.09 -0.04
Челябинск
сейчас
 
-13 °C
завтра
 
-14 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Зайчик, елочка и малыш Санта-Клаус победили в конкурсе костюмов «Детство новогоднее»

Зайчик, елочка и малыш Санта-Клаус победили в конкурсе костюмов «Детство новогоднее»

Все участники получили призы от медиахолдинга ОТВ и право зажечь главную елку Челябинска.
сегодня в 11:36
  |  Общество

Конкурс для южноуральских малышей и их креативных родителей «Детство новогоднее», проходивший на сайте «Первый областной», завершился 25 декабря. В нем участвовали 64 ребенка, наряженных в карнавальные костюмы. Были взрослые ребята, сами выбиравшие себе образ, целые семьи, а также малыши до года. За каждого посетители сайта могли отдать свой голос.

Поставить лайк за конкретного ребенка было непросто, ведь все ребята такие милые. Каждый костюм интересен. Цыпленок, гусар, Красная Шапочка, белочка, елочка и даже полицейский. Все костюмы очень оригинальные. Сложно было голосовать, поэтому я решил отдать по одному лайку за каждого участника. — поделился пользователь сайта «Первый областной».

Всех участников 25 декабря пригласили на площадь Революции. Они участвовали в торжественном открытии ледового городка, зажжении главной елки города и во всей праздничной программе. Затем каждому участнику вручили сладкий приз от медиахолдинга ОТВ, а победителям — подарки от партнеров. Призы вручались только в официальный день награждения.

Лидеры голосования:

Первое место заняла Василиса Короткова из Челябинска, представившая костюм зайчика. 2339 голосов. 

Второй лидер народного голосования — Софья Иштулова из Челябинска. 2242 человека отдали свой голос за костюм елочки.

Третий финалист — Арина Согрина из Кусы. За фотографию шестимесячной малышки в образе Санта-Клауса проголосовали 2121 человек.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Спорт
«Солнечная долина» будет принимать этап кубка мира по фристайлу 4 года
сегодня в 18:45
«Солнечная долина» будет принимать этап кубка мира по фристайлу 4 года
Общество
Уезжающие с работы челябинцы оказались в 9-балльных пробках
сегодня в 18:33
Уезжающие с работы челябинцы оказались в 9-балльных пробках
Общество
Скончался написавший музыку к «Крокодилу Гене» композитор Владимир Шаинский
сегодня в 18:25
Скончался написавший музыку к «Крокодилу Гене» композитор Владимир Шаинский
Общество
Две маленькие лосихи стали новоселами национального парка «Зюраткуль»
сегодня в 17:38
Две маленькие лосихи стали новоселами национального парка «Зюраткуль»
Общество
Госдума назвала Владимира Путина сильным лидером, которого не хватает многим странам
сегодня в 17:33
Госдума назвала Владимира Путина сильным лидером, которого не хватает многим странам
Общество
Евгений Тефтелев в онлайн-режиме озвучит итоги работы в уходящем году
сегодня в 17:02
Евгений Тефтелев в онлайн-режиме озвучит итоги работы в уходящем году
Общество
Следователи найдут виновных в падении ледяной глыбы на 11-летнего школьника
сегодня в 16:45
Следователи найдут виновных в падении ледяной глыбы на 11-летнего школьника
Общество
УФАС проверит законность выдачи бесплатных сэндвичей голым клиентами в фастфуде Златоуста
сегодня в 15:54
УФАС проверит законность выдачи бесплатных сэндвичей голым клиентами в фастфуде Златоуста
Смотрите «Онлайн ТВ»
Пресс-конференция Евгения Тефтелева
Live
завтра в 10:00  |  Пресс-конференции
Пресс-конференция Евгения Тефтелева
Читайте также
Общество
УФАС проверит законность выдачи бесплатных сэндвичей голым клиентами в фастфуде Златоуста
сегодня в 15:54
УФАС проверит законность выдачи бесплатных сэндвичей голым клиентами в фастфуде Златоуста
Общество
Журналист ОТВ стал победителем федерального конкурса «В гармонии с природой»
22.12.2017
Журналист ОТВ стал победителем федерального конкурса «В гармонии с природой»
Общество
61 снежинка и пират ждут ваших голосов в конкурсе «Детство новогоднее»
11.12.2017
61 снежинка и пират ждут ваших голосов в конкурсе «Детство новогоднее»
Общество
Завершился конкурс для школьников «Мой первый бизнес»
11.12.2017
Завершился конкурс для школьников «Мой первый бизнес»
Читайте на БФМ74
Общество
Челябинский школьник попал в число лидеров международного конкурса по математике
19.12.2017
Челябинский школьник попал в число лидеров международного конкурса по математике
Общество
Южноуральские педагоги успешно выступили на всероссийском конкурсе
08.12.2017
Южноуральские педагоги успешно выступили на всероссийском конкурсе
Смотрите на «Онлайн ТВ»
Участники конкурса костюмов «Детство новогоднее» получили подарки от ОТВ
сегодня в 10:47  |  Позитив
Участники конкурса костюмов «Детство новогоднее» получили подарки от ОТВ
Смотрите сейчас
В Челябинске наградили финалистов конкурса "Семья года"
30.11.2017
В Челябинске наградили финалистов конкурса "Семья года"
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2017 ГПЧО «Обл-ТВ». Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором РФ.
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна