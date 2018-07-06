/ Задержанные в Таиланде южноуральские супруги пойдут под суд в Королевстве

Назначена ориентировочная дата заседания.

В аэропорту Бангкока 14 апреля задержали пару южноуральцев, обвиняющихся в нападении на пункт обмена валюты. Почти три месяца супруги содержатся в тюрьме Таиланда. Накануне стала известна дата судебного заседания. Оно состоится в период до 9 июля. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова со ссылкой на адвоката супругов.

К омбудсмену обратились родственники супругов. Они сообщили о крайне скудном питании в тюрьме — «ложка риса в день» и бутылка воды, а также отсутствии медицинской помощи.

Обращение Уполномоченного по правам человека направлено и.о. директора Консульского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации А. В. Климову. Ответ в настоящее время не поступил. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова проинформирована о сложившейся ситуации с задержанными южноуральцами. — заявили в аппарате регионального омбудсмена.

Неделей ранее с задержанной общались сотрудники посольства. Девушка пожаловалась на боли, однако, по предварительной информации, никакой реакции не последовало. Уполномоченный по правам человека в регионе пообещала следить за развитием дела.