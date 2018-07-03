/ Суд США снял с челябинца Вячеслава Войнова обвинения в домашнем насилии

Хоккеист может претендовать на рабочую визу.

Уроженец Челябинска Вячеслав Войнов может рассчитывать на возвращение в команду Национальной хоккейной лиги. Американский суд снял с россиянина обвинения в домашнем насилии. Теперь защитник может претендовать на получение рабочей визы и возвращение за океан.

Любое решение о восстановлении Вячеслава Войнова в лиге находится в руках НХЛ. Преждевременно комментировать эту ситуацию до решения НХЛ. — сообщают представители бывшего клуба Войнова «Лос-Анджелес Кингз».

Напомним, челябинец Вячеслав Войнов стал фигурантом дела о домашнем насилии в 2014 году. Тогда его подруга попала в больницу со следами побоев. Вскоре нападающего отстранили от игр в НХЛ. Войнову пришлось вернуться в Россию после четырех сезонов за «Лос-Анджелес Кингз». Тут его приняли питерские «армейцы». За СКА Войнов сыграл два с половиной сезона.